Calciomercato Lazio, Lazzari sempre più vicino: Murgia decisivo nella trattativa

Manuel Lazzari è sempre più vicino alla Lazio, decisivo nella trattativa l’inserimento di Alessandro Murgia

La Lazio prova a chiudere l’operazione Lazzari. La trattativa tra il club capitolino e la Spal va avanti ormai già da diverse settimane. L’accordo tra i biancocelesti e il giocatore è già stato trovato, mentre manca quello con la Spal. Il club di Ferrara chiede 15 milioni per il cartellino di Lazzari, mentre i biancocelesti hanno provato ad inserire diverse contropartite nella trattativa, da Patric a Palombi, passando per Djavan Anderson. Ma alla Spal l’unico giocatore che interessa veramente è Alessandro Murgia. Come riporta Il Corriere dello Sport, il passaggio dell’ex Primavera alla Spal non sarà slegato a quello di Lazzari.

CESSIONE DEFINITIVA – Nessun prestito con riscatto e controriscatto, Murgia dovrebbe passare a titolo definitivo alla Spal. Bisognerà solo capire se la Lazio avrà un diritto di recompra o solo una semplice prelazione in caso di cessione del centrocampista da esercitare nei prossimi due anni. Lotito e Tare dovrebbero versare circa 10 milioni (8 più 2 di bonus, ndr) nelle casse del club biancoblu. La Lazio prova ad accorciare i tempi e a regalare Lazzari ad Inzaghi già prima della partenza per Auronzo.