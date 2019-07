Lazio, torna di moda Laxalt: biancocelesti in pole per l’uruguaiano

Su Laxalt è forte l’interesse della Lazio: il terzino, attualmente impegnato in Copa America, ha congelato ogni valutazione

Lazio, torna di moda Laxalt. Secondo pianetamilan.it, infatti, i biancocelesti sarebbero tornati prepotentemente sul giocatore, impegnato in Copa America con l’Uruguay. Proprio a causa dell’impegno con la Nazionale, il terzino ha congelato ogni valutazione sul suo futuro. Ieri, la Celeste ha perso ai rigori con il Perù, uscendo ai quarti. Dopo le vacanze si aggregherà al Milan e prenderà una decisione, anche se sembra essere realmente tentato dall’ipotesi capitolina. Prima di tutto, però, ci sarà da parlare con Giampaolo per capire il suo ruolo nella rosa rossonera, che vedrà arrivare un altro terzino sinistro: Theo Rodriguez. Gli esterni bassi diventerebbero dunque tre, ed uno tra Laxalt e Ricardo Rodriguez dovrebbe salutare Milano. Sul giocatore aveva fatto un sondaggio il Torino, ma è la Lazio al momento la squadra in pole. Il modulo a cui Inzaghi non rinuncia mai, il 3-5-2, si adatterebbe bene alle caratteristiche dell’uruguaiano.