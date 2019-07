Calciomercato Lazio, si prova a chiudere anche per Vavro: le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti pronti a chiudere anche l’affare Vavro

Calciomercato Lazio – Non solo Lazzari, la Lazio prova a chiudere anche l’operazione per portare Vavro nella Capitale. Le trattative tra i biancocelesti e il Copenaghen sono andate avanti anche nelle ultime ore. Un intermediario della Lazio è in Danimarca per cercare di convincere i dirigenti danesi ad abbassare le loro pretese economiche. Come riporta Il Corriere dello Sport, il Copenaghen parte da una base di almeno 13 milioni di euro, mentre la dirigenza biancoceleste vorrebbe chiudere tra i dieci e gli undici: 9 milioni cash più 1,5 di bonus facilmente raggiungibili. Un’operazione non semplicissima, visto che non è facile trattare con squadre scandinave, ora toccherà alla Lazio prove a sbloccare l’operazione e regalare Vavro ad Inzaghi già per il ritiro di Auronzo.