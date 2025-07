Calciomercato Lazio, rebus portieri: potrebbe presto arrivare questa offerta. Mandas chiede garanzie di impiego ma Sarri stima Provedel

Se ci sono diversi nodi da sciogliere nel calciomercato Lazio, quello più complicato e delicato riguarda senza dubbio la gestione dei portieri. Per la prossima stagione, Maurizio Sarri si trova di fronte a un vero e proprio rebus, un dualismo tra due potenziali titolari che rischia di alterare gli equilibri dello spogliatoio e che richiede una soluzione rapida e strategica.

Da una parte c’è Ivan Provedel, il portiere che ha regalato certezze e prestazioni di altissimo livello, culminate con il premio di miglior estremo difensore della Serie A. Dopo un lungo stop per infortunio, è tornato a disposizione e reclama, con pieno diritto, quel posto da titolare che ha perso solo per cause di forza maggiore. La sua leadership e la sua esperienza sono considerate fondamentali da Sarri.

Dall’altra parte, però, è esploso il talento di Christos Mandas. Chiamato in causa durante l’assenza di Provedel, il giovane portiere greco ha superato ogni più rosea aspettativa, dimostrando personalità, sicurezza e qualità eccezionali. Forte di una seconda parte di stagione da protagonista, Mandas ha comunicato alla società la sua volontà di giocare con continuità, chiedendo garanzie di impiego e facendo intendere di non essere disposto a tornare a ricoprire il ruolo di secondo.

Questa situazione rende la convivenza quasi impossibile. La soluzione più concreta, pertanto, arriva dal mercato. Le ottime prestazioni di Mandas hanno attirato l’attenzione di diversi club internazionali, in particolare dalla Premier League inglese e dalla Liga spagnola. Potrebbero presto arrivare offerte importanti che la Lazio prenderebbe seriamente in considerazione, trasformando un problema di gestione in una significativa opportunità finanziaria. Lo riporta il Corriere dello Sport.

A completare il quadro, la gerarchia sottostante sembra definita: Jacopo Furlanetto è destinato a essere confermato come terzo portiere della prima squadra. Per il giovane Davide Renzetti, invece, si profila un prestito in Serie C per garantirgli il necessario minutaggio per la sua crescita. Su di lui si sono già mosse diverse società, tra cui Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano, pronte a offrirgli una stagione da protagonista.