LIVE Calciomercato Lazio – In pole per Vignato, è fatta per Pavlovic. Prosegue la ricerca dell’attaccante…

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 19 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

La Lazio lavora in silenzio e continua a monitorare la situazione di Emanuel Vignato del Chievo. L’attaccante diciannovenne, è uno degli obiettivi di Tare per il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelsti sarebbero vicinissimi a chiudere la trattativa. Per quanto riguarda l’altro fratello, Samuele (classe 2004), su di lui in corsa ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Aumenta giorno dopo giorno la concorrenza per lo svincolato di lusso Fernando Llorente, dopo l’interesse dell’Inter, dalla Spagna rilanciano con forza l’ipotesi Napoli per l’attaccante. La Lazio resta alla finestra. Restano in piedi le altre alternative last minute: Ahmed Hassan, egiziano di proprietà del Braga appartenente alla scuderia di Mendes, Antonio Sanabria in uscita dal Genoa, Giovanni Simeone fuori dai piani della Fiorentina, Khouma Babacar in cerca di una sistemazione, proprietà del Sassuolo in buoni rapporti con la Lazo. E poi c’è Nikola Kalinic, dell’Atletico Madrid, l’ultima idea per il reparto avanzato.

PAVLOVIC – La Lazio ha raggiunto l’accordo con il Partizan Belgrado per il difensore del 2001: alla società serba andranno 5,5 milioni (QUI tutti i dettagli). A confermare il buon esito della trattativa, anche l’agente del centrale (QUI le sue parole).

DE PAUL – La Lazio avrebbe fatto anche un sondaggio su De Paul. L’Udinese ha chiesto 35 milioni per il cartellino del giocatore. (QUI i dettagli).