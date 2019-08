Calciomercato Lazio, sondaggio dei biancocelesti per De Paul

Calciomercato Lazio, interesse per il giocatore dell’Udinese

Il tempo stringe, mancano ormai solo due settimane alla chiusura del calciomercato e la Lazio si guarda intorno alla ricerca di alcuni profili per completare la rosa. Secondo quanto riportato da Tuttoudinese i biancocelesti avrebbero fatto un sondaggio per Rodrigo De Paul.

Non si tratta di una trattativa vera e propria ma solo di un interesse, dal canto suo l’Udinese ha sparato 35 milioni per il suo cartellino. Una cifra altissima che ha già messo in fuga la Fiorentina e che è decisamente troppo alta anche per la Lazio. Per ora è solo una suggestione, tra 14 giorni sapremo la verità.