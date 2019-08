Calciomercato Lazio, ‘no’ di Laxalt al Fenerbahce: Durmisi resta la prima scelta

Diego Laxalt, corteggiato dal Fenerbahce, non ha intenzione di trasferirsi in Turchia: Durmisi rimane in pole

Durmisi / Il Fenerbahce è alla ricerca di un terzino sinistro. Come anticipato, dopo il rifiuto di Kolarov, il club turco aveva pensato a Riza Durmisi come obiettivo numero uno per la corsia mancina. L’esterno della Lazio, però, non sembra essere l’unico candidato ma anche il rossonero Diego Laxalt sembrava essere entrato nel mirino del club. Come riporta tuttomercatoweb.com, però, l’uruguaiano non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Turchia, bensì preferirebbe altre destinazioni, a partire da Atalanta e Fiorentina, le due squadre di A interessate. Ad oggi, però, qualsiasi pista fatica a concretizzarsi, anche a causa della valutazione del Milan, di quindici milioni. Durmisi, dunque, rimane in pole-positition: la fumata bianca è vicina.