Calciomercato Lazio, Bas Dost passa all’Eintracht: le ultime

Bas Dost è ad un passo dal diventare un nuovo attaccante dell’Eintracht Francoforte, come testimoniano le parole del ds dei tedeschi

«Ormai ci siamo, contiamo di chiudere l’operazione entro l’inizio della settimana. Ne abbiamo bisogno in Bundesliga e anche giovedì quando in Europa League affronteremo lo Strasburgo». Con queste parole rilasciate a Fox Sports, il ds dell’Eintracht Francoforte. Fredi Bobic, ha aperto all’arrivo di Bas Dost dopo il successo sull’Hoffenheim di ieri.

ADDIO LAZIO – Sfuma così uno degli attaccanti più interessanti accostati alla Lazio nelle ultime settimane. A confermare la buona riuscita della trattativa, ci ha pensato anche l’allenatore dello Sporting Lisbona, Marcel Keizer, dopo la vittoria sul Braga: «Una settimana fa, leggendo alcune notizie sui giornali, chiesi delucidazioni al presidente e lui mi confermò la possibilità che Bas Dost potesse partire. Lasciò in realtà anche uno spiraglio aperto sulla permanenza. Luiz Phellype e Vietto sono le opzioni che abbiamo adesso ma, se un attaccante se ne va, dovremo cercarne un altro». Non ci sono più dubbi, l’attaccante olandese diventerà tra poche ore un nuovo calciatore dell’Eintracht Francoforte. Dopo Hinteregger, un altro obiettivo della Lazio termina alla corte di Hutter. I destini delle due squadre dopo il doppio confronto in Europa League, continuano curiosamente ad intrecciarsi anche in sede di calciomercato.