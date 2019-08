Pavlovic, accordo raggiunto tra Lazio e Partizan: le cifre

Pavlovic, il difensore classe 2001 è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio: firmerà un contratto di 5 anni, resterà in prestito al Partizan per questa stagione

A fari spenti, nell’ombra, il ds Tare è pronto a piazzare l’ennesimo colpo in prospettiva. Sabato vi avevamo raccontato della trattativa per Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan Belgrado, dalla Serbia arrivano ulteriori conferme sul buon esito dell’affare. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 5,5 milioni, col giocatore pronto a firmare un contratto di 5 anni con il club biancoceleste. Nelle prossime ore i dirigenti del Partizan, con Pavlovic, saranno a Roma per definire il tutto.

La Lazio vuole chiudere in fretta. Superata la concorrenza di Juventus e Benfica, che in passato si erano interessate al ragazzo. Come previsto negli accordi il difensore resterà, per questa stagione, in prestito nel suo attuale club per poi far ritorno nella Capitale a giugno 2020. Adesso si attende solo la fumata bianca.