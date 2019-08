Lazio, in arrivo Pavlovic. L’ag. conferma: «Il Partizan ha accettato l’offerta»

Lazio, Strahinja Pavlovic vestirà la maglia delle aquile

Un nuovo difensore per il futuro. La Lazio ha raggiunto l’accordo con Strahinja Pavlovic, del Partizan Belgrado. A confermare ciò anche l’agente del difensore, Zvonimir Vukic – intervistato da telegraf.rs – che ha rivelato: «L’offerta ufficiale della Lazio è arrivata ieri e il Partizan l’ha accettata e Stahinja Pavlovic, che rappresento, non ha nulla contro nel diventare un nuovo giocatore del club romano. Avevamo alcune altre opzioni, anche più redditizie, ma abbiamo concordato insieme, dopo aver esaminato tutti gli aspetti, di accettare la Lazio»

Il procuratore ha poi aggiunto: «La Lazio è un club di classe che può fornire tutto ciò che è necessario per lo sviluppo di un giovane calciatore e quindi non c’erano dubbi. L’Italia è un paese che Strahinja ama, così come la Serie A, e siamo sicuri che questo avrà un vero successo. Inoltre, è molto importante che la Lazio abbia deciso di lasciarlo in prestito al Partizan per questa stagione. Perché da pochi mesi è arrivato in prima squadra, ha bisogno di più esperienza nella competizione. E’ molto importante aiutare il club ad entrare nella fase a gironi di Europa League, anche questo è stato preso in considerazione».

