LIVE Calciomercato Lazio – Due nuove pretendenti per Wallace. In attacco invece…

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 11 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Dopo l’infortunio di Caicedo la Lazio potrebbe affrettare le trattative per un attaccante. In cima alla lista c’è sempre Petagna (qui i dettagli).

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Tounkara passa ufficialmente alla Viterbese, contratto biennale per l’ex attaccante della Primavera della Lazio (QUI il comunicato)

Vive una fase di stallo il mercato della Lazio. Non ci sono novità su possibili colpi in entrata, tutto dipenderà dalla cessioni che il ds Tare riuscirà a concretizzare da qui fino al 2 settembre. In lista di partenza ci sono Durmisi e Wallace. Per il difensore brasiliano è sempre vivo l’interesse di Benfica e Monaco ma – come riportato da ‘Il Messaggero’ – altre due società si sarebbe interessate al giocatore: il Valencia e il Deportivo la Coruna. Il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, è a lavoro per trovare una destinazione gradita al suo assistito e alla Lazio che spera di fare plusvalenza da questa operazione.

ATTACCO – E poi c’è il reparto offensivo. Inzaghi, al di là della permanenza di Felipe Caicedo (che potrebbe rinnovare nei prossimi giorni), vorrebbe una terza punta. I nomi fatti sono quelli di Fernando Llorente (svincolato e molto ambito sul mercato), Andrea Petagna, Bas Dost (sponsorizzato da Mendes), Giovanni Simeone (QUI i dettagli) e infine l’argentino del San Lorenzo Gaich. Tante idee ma al momento non c’è nulla di concreto, prima di piazzare il colpo Tare aspetta di definire le uscite.

ALTRE OPERAZIONI – Sul fronte Durmisi non ci sono novità, il danese è in vendita: restano in corsa Marsiglia, Fenerbahce e Brøndby IF. Bisogna poi piazzare gli altri esuberi: Casasola (che interessa a club di A e B italiane e spagnole), Vargic, Minala (piace a club di Serie B), Djavan Anderson (potrebbe ritornare a Salerno), Kishna e Tounkara. Quest’ultimo presto potrebbe finire il Serie C. Molto avanzata la trattativa con la Viterbese (QUI i dettagli).