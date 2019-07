LIVE Calciomercato Lazio, il Bordeaux insiste per Badelj

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 16 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Quattro gli acquisti messi a segno. Ora è tempo di pensare anche anche al mercato in uscita, da piazzare soprattutto Milan Badelj: il giocatore piace particolarmente al Bordeaux. Come riportato da Sky Sport, negli ultimi giorni, i contatti fra le parti si sarebbero fatti più intensi, anche se il centrocampista vorrebbe rimanere in Italia. D’altra parte la Fiorentina, vera intenzionata, storce il naso per averlo perso a parametro zero lo scorso anno ed ora doverlo riacquistare.

Da capire anche la situazione di Milinkovic: il serbo non pensa alle voci di mercato, si allena ad Auronzo con la massima dedizione e la totale tranquillità. Per lui, però, sono pronte a scatenarsi Manchester United e PSG una volta definite le questioni Pogba e Neymar (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)