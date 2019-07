Calciomercato Lazio: interessa Bonifazi, ma c’è da battere la concorrenza della Fiorentina

Calciomercato Lazio, nuovo nome per la difesa biancoceleste

Si aprono nuovi scenari di calciomercato per la Lazio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport infatti i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Kevin Bonifazi. Il difensore, appena rientrato a Torino dopo l’ottimo anno in prestito alla Spal, potrebbe essere un profilo interessante per il reparto arretrato della Lazio.

Su di lui ci sarebbe da battere anche la concorrenza della Fiorentina di Commisso. Tutto dipenderà molto dal futuro di Wallace, se il brasiliano dovesse partire Bonifazi sarebbe il rinforzo giusto per mister Inzaghi, senza dimenticare la sua fede a tinte bianco azzurre.