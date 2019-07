Calciomercato Lazio, il PSG non molla Milinkovic

Il PSG non molla Milinkovic Savic: Leonardo vuole il gigante serbo, ma prima deve sbloccare l’affare Neymar e battere la concorrenza del Manchester Utd

È ancora lui l’uomo mercato di questa calda estate: Sergej Milinkovic Savic. E mentre lui si allena sereno ad Auronzo di Cadore, Manchester United e PSG sono pronte a rilanciare l’offerta più interessante per convincere Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi spera ancora nella conferma del centrocampista e sotto le Tre Cime di Lavaredo intanto se lo coccola, ma a fronte di una proposta concreta ed importante, rimanere sarebbe una decisione difficile per società e giocatore.

Il Paris Saint-Germain deve prima sbloccare l’affare Neymar per tentare l’assalto al gigante serbo, un’operazione milionaria che consentirebbe di soffiarlo alla concorrenza dei Red Devils. D’altronde, il patron biancoceleste è stato chiaro: per Milinkovic serve una proposta a tre cifre, ma la sensazione è che anche con 90 mln il giocatore possa partire.

Nel frattempo, Sergej continua ad essere un giocatore della Lazio e a firmare autografi ad Auronzo di Cadore.