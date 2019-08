LIVE Calciomercato Lazio – Jordao e Neto vicini alla Premier. Il Besiktas torna su Durmisi. E Wallace…

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 2° agosto che riguardano i biancocelesti

Manca ormai un mese al termine di questa sessione di calciomercato. Si lavora in casa Lazio soprattutto in uscita. Al primo posto c’è sempre la situazione legata a Milinkovic. Il tempo stringe e riuscire a portare a termine il passaggio allo United ora sembra un miraggio. Per questo non è da escludere la possibilità che alla fine il serbo possa rimanere (QUI il piano dei biancocelesti).

JORDAO E NETO – Sembra invece essersi sbloccata la situazione che riguarda i portoghesi. Prima ad un passo dal Benfica e ora in chiusura con il Wolverhampton (i dettagli).

WALLACE E DURMISI – Anche loro in uscita: sul danese c’è forte l’interesse del Besiktas che potrebbe pensare anche ad una doppia offerta per includere nell’affare Wallace (Qui per saperne di più).

FOFANA – La Lazio è forte sul centrocampista dell’Udinese che potrebbe approdare in biancoceleste per una cifra vicina ai 15 milioni.