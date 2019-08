Calciomercato Lazio, Milivojevic tra rinnovo e offerte dall’Italia: la situazione

Luca Milivojevic è in trattativa con il Crystal Palace per il rinnovo di contratto, ma sulle sue tracce ci sono anche Milan, Lazio e Fiorentina

Futuro tutto da scrivere per Luka Milivojevic, capitano del Crystal Palace, in scadenza con il club inglese tra un anno. Nelle ultime ore in Italia, si è diffusa la voce di un triplo pressing nostrano. Dalla Lazio che aveva pensato al serbo per sostituire il connazionale Milinkovic, al Milan, per finire con la Fiorentina, l’ultima in ordine di tempo a interessarsi al centrocampista.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Standard Sport, il Crystal Palace è in forte pressing su Milivojevic per convincerlo a prolungare il contratto in scadenza nel 2020. Dalla società londinese filtra ottimismo sulla buona riuscita della trattativa, che quindi in un colpo solo spiazzerebbe Lazio, Milan e Fiorentina. Al momento d’Oltremanica non hanno dubbi. L’ipotesi più concreta nel futuro di Milivojevic è il prolungamento con il Crystal Palace, per buona pace di tutte e tre le italiane.