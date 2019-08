Calciomercato Lazio, anche Wallace in uscita: la situazione

Calciomercato Lazio, Mendes a lavoro per Wallace

La Lazio sta lavorando per alleggerire la rosa soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Un’altra casella che si vorrebbe liberare è quella legata a Wallace. Il brasiliano ha le valigie in mano e per lui sono al vaglio diverse possibilità. Come riporta il Corriere dello Sport Mendes è in contatto con diversi club.

Sembra ormai da escludere la possibilità di un passaggio in Premier vista la strettezza dei tempi con la chiusura del mercato inglese l’8 agosto. Il Besiktas, già sulla tracce di Durmisi, aveva fatto un sondaggio anche per il difensore e non è escluso quindi che si possa intavolare una trattativa per entrambi i biancocelesti.