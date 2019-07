LIVE / AURONZO DAY 11 – Lazio, la presentazione della squadra e della maglia away

Ad Auronzo di Cadore è tutto pronto per la presentazione della squadra e della maglia da trasferta: l’evento live su LazioNews24

Dopo aver svelato la prima e la terza maglia che i giocatori della Lazio indosseranno nella prossima stagione, il club è pronto a presentare la casacca ‘away’. Questa sera, in Piazza Santa Giustina ad Auronzo di Cadore, il completo verrà mostrato ai tifosi. Per la prima volta, l’evento non avrà come sede il Pala Roller, ma sarà sotto il cielo delle Tre Cime di Lavaredo. In quest’occasione, verrà presentata la rosa e salirà sul palco anche la Coppa Italia, vinta dai ragazzi di Inzaghi lo scorso 15 maggio.

AGGIORNAMENTO 21:19 – Ora è il turno dello staff tecnico di raggiungere il palco: ecco Grigioni, Zappalà, Spicciarello, Ripert, Rocchini, Fonte, Cecchi, Allavena, Farris e Cerasaro. Poco dopo arrivano De Martino, Derkum, Diaconale ed il club manager biancoceleste Angelo peruzzi.

AGGIORNAMENTO ORE 21:10 – Sale sul palco la presentatrice storica della serata, seguita dalla maestosa Olympia e dal falconiere Juan Bernabé.