Il colombiano classe ’93 giocherà nella USL League Two.

Altra avventura in vista per Brayan Perea. L’attaccante colombiano classe 1993, dopo la breve esperienza in Argentina con la maglia del Club Atlético Temperley, si trasferirà negli Stati Uniti per giocare nel Palm Beach Suns nella USL League Two. Così si legge sul sito di Gianluca di Marzio. Perea, arrivato all Lazio nel 2013, ha collezionato 33 presenze in biancoceleste.