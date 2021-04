Leiva: «Col Benevento gara dura, ma siamo pronti per vincerla»

In vista del match contro il Benevento parla Lucas Leiva, centrocampista della Lazio. Le sue parole

LAZIO BENEVENTO – «Sarà una partita dura, all’andata abbiamo avuto delle difficoltà quindi dovremo fare meglio per conquistare tre punti fondamentali per il nostro percorso in classifica. Il Benevento, rispetto a tre anni, è una squadra molto più matura. Sarà una gara difficile ma ci siamo preparati bene per vincere».

INZAGHI – «Il mister purtroppo non è presente ma ci vediamo da remoto tutti i giorni con le riunioni, segue ogni allenamento da casa. Spero che possa tornare il prima possibile. A livello di preparazione invece non è cambiato nulla, sia noi che lui continuiamo a fare le stesse cose per arrivare meglio alla partita».

ULTIMO GOL CONTRO IL BENEVENTO NEL 2018 – «Ricordo benissimo quel giorno, fu un bel gol, sicuramente speciale. Arrivò in una partita difficile, soprattutto all’inizio, anche se alla fine vincemmo 6-2. Spero di poter tornare presto al gol perché non segno da troppo tempo».