Hanno Detto
Legini: «Frattesi è stato un bel rinforzo per la Lazio! E’ arrivato da top player»
Fabrizio Legini, tecnico del Fidene, ha rilasciato una curiosa intervista in merito a Davide Frattesi! Le dichiarazioni
L’impatto di Davide Frattesi con la maglia della Lazio è stato immediato. Il centrocampista ha inciso nelle prime due giornate di campionato, contribuendo alle vittorie che hanno permesso ai biancocelesti di partire con il piede giusto! Dietro alla scelta di trasferirsi nella Capitale non c’è soltanto una motivazione calcistica, ma anche il desiderio personale di riavvicinarsi alla famiglia dopo anni trascorsi lontano da casa. Il ritorno a Roma ha riacceso anche il legame con il quartiere Fidene, dove Frattesi è cresciuto e dove è ancora seguito con grande affetto. A raccontare il rapporto tra il giocatore e le sue origini è stato Fabrizio Legini, tecnico e socio fondatore della società romana, intervenuto sulle colonne de Il Messaggero. Le parole:
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CARRIERA FRATTESI – «Eravamo sicuri facesse una carriera del genere perché in primis è sempre stato un bravissimo ragazzo, oltre ad un grande giocatore. Aveva tutte le caratteristiche per arrivare in alto».
LAZIO – «Siamo tutti contenti in società perché alla Lazio siamo sicuri possa trovare quella continuità che lo porterà a fare molto bene. E diventare anche un perno della Nazionale. Inoltre, come ha già detto, cercherà di portare quella mentalità europea all’interno dello spogliatoio che ha maturato all’Inter. Intanto è arrivato da top player e si è già messo la squadra sulle spalle. Secondo me giocando sempre dall’inizio potrebbe anche rischiare difare 12-15 gol in campionato. Per Gattuso è stato un bel rinforzo».
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