Udinese Lazio, Gattuso riflette: possibile impiego di Pinamonti dal 1′ contro i friulani

Udinese Lazio, il tecnico biancoceleste riflette sul possibile impiego di Pinamonti dal 1′ in attacco contro i friulani

La Lazio non concede pause e accelera la preparazione in vista della delicata trasferta in Friuli contro l’Udinese, posticipo che chiuderà il quadro della terza giornata di Serie A lunedì alle ore 20.45. Il tecnico Gennaro Gattuso vuole dare continuità all’ottimo avvio e studia le mosse giuste per espugnare il campo friulano.

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La tentazione Pinamonti per l’attacco

Le ultime indicazioni dal centro sportivo capitolino evidenziano novità rilevanti nel reparto avanzato. Come riferiscono le indiscrezioni di formazione, per il ruolo di centravanti salgono con forza le quotazioni di Andrea Pinamonti. Il classe ’99 sta scalando le gerarchie interne ed è pronto a prendersi una maglia da titolare per guidare la manovra offensiva.

Andrea Pinamonti al centro del tridente con Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen

L’idea di Gattuso è quella di affiancare all’ex Sassuolo due esterni rapidi e dotati di grande uno contro uno. Nel tridente ideato dal mister, Pinamonti agirebbe da riferimento centrale con il supporto fondamentale di Mattia Zaccagni a sinistra e di Gustav Isaksen sulla corsia opposta, a caccia dei varchi giusti.

La mossa Andrea Pinamonti per la sfida contro l’Udinese

La scelta di puntare sul centravanti italiano garantisce presenza fisica in area e sponde preziose per le inserzioni dei centrocampisti. Salvo sorprese dell’ultima ora, Gattuso affiderà le chiavi dell’attacco ad Andrea Pinamonti per scardinare la solida difesa friulana.

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