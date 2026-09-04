Diogo Leite è ad un passo dalla Lazio, accordo in chiusura per il centrale portoghese con il quale è arrivata la fumata bianca

La Lazio è vicina a completare un nuovo colpo per la difesa. Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, è in chiusura l’arrivo del difensore svincolato Diogo Leite, centrale portoghese classe ’99 rimasto libero dopo l’esperienza all’Union Berlino.

Il club biancoceleste aveva individuato da tempo la necessità di aggiungere un elemento al reparto arretrato e la soluzione è arrivata dal mercato degli svincolati. Leite rappresenta un profilo in linea con le esigenze della squadra di Gennaro Gattuso, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di giocare in diversi sistemi difensivi.

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Diogo Leite: in arrivo un centrale mancino per la difesa di Gattuso

Il portoghese è un difensore centrale mancino, dotato di una buona struttura fisica e qualità nella costruzione dal basso. Nel corso della carriera ha ricoperto soprattutto il ruolo di centrale in una linea a quattro, ma può essere impiegato anche come braccetto in una difesa a tre.

Dopo la crescita nel settore giovanile del Porto, con cui ha anche conquistato esperienza nelle competizioni europee, Leite ha proseguito il proprio percorso in Bundesliga con l’Union Berlino, diventando un elemento importante della squadra tedesca.

Diogo Leite pronto a completare il reparto arretrato

L’arrivo del portoghese permette alla Lazio di aggiungere un altro elemento di affidabilità in una zona del campo che aveva bisogno di maggiore profondità. Il club aveva già valutato il profilo del classe 1999 nelle precedenti finestre di mercato, tornando ora con decisione sull’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero.

Per Diogo Leite si apre quindi una nuova esperienza in Serie A, con la possibilità di mettersi alla prova in un campionato diverso dopo il percorso maturato tra Portogallo e Germania. La chiusura dell’operazione è attesa nei prossimi giorni.