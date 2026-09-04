Hautekiet torna sull’interesse biancoceleste: «Avrei ascoltato l’offerta della Lazio, ma non è arrivata»

Hautekiet racconta i retroscena dei contatti avuti (o no) con la Lazio durante la sessione di calciomercato estivo! Le parole del difensore

Tra i profili valutati dalla Lazio durante l’ultimo mercato estivo c’era anche quello di Ibe Hautekiet. Il difensore centrale belga era finito nei radar della società biancoceleste, che poi ha deciso di orientarsi su altre soluzioni per completare il reparto arretrato.

La dirigenza di Formello ha infatti scelto prima Bruno Doekhi e successivamente Josip Sutalo, arrivato in prestito dall’Ajax, lasciando così sfumare la pista che portava al classe 2002 dello Standard Liegi.

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Il retroscena raccontato dal difensore belga

Rimasto in Belgio, Hautekiet è tornato a parlare dell’interesse della Lazio in un’intervista concessa a dhnet.be, spiegando di aver seguito la situazione senza però ricevere una proposta concreta. Le sue parole:

LAZIO – «Le voci sulla Lazio? Ovviamente ne ho parlato un po’ con il mio agente, ma gli ho spiegato di chiamarmi solo in caso di un’offerta concreta. Ma non è stato così. La Lazio è un grande club, avrei ascoltato quello che avevano da dire, ma non si è andati oltre».

CLAUSOLA RESCISSORIA – «È una bella cifra, lo Standard Liegi ha fatto un ottimo lavoro. E significa che ho lavorato sodo per meritarmi questo riconoscimento».

CESSIONE – «Ne ho parlato anche con l’allenatore, perché è venuto da me quando la notizia è trapelata dalla stampa. Abbiamo un buon rapporto e sono stato sincero con lui».