Leite Lazio, affare fatto! Domani l’arrivo a Roma per le visite e i dettagli sul contratto blindato

Leite Lazio, le due parti hanno blindato l’affare! Domani è il giorno delle visite mediche di rito! I dettagli sul contratto

Il calciomercato entra nel vivo con importanti manovre a parametro zero. La Lazio è al lavoro per rinforzare la propria retroguardia, che allo stato attuale conta solo tre difensori centrali di ruolo, ed è sempre più vicina ad assicurarsi le prestazioni del difensore centrale portoghese Diogo Leite.

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La grande offerta della Lazio per il centrale

Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso un post su X, la società biancoceleste ha accelerato i contatti mettendo sul piatto una proposta molto concreta; il ragazzo firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto! Domani è il giorno delle visite mediche di rito.

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La concorrenza di AC Milan e FC Porto sventata dalla Lazio

Il centrale lusitano è finito nei radar di diversi club europei d’élite grazie alla sua situazione contrattuale. Sia il Porto che l’AC Milan avevano chiesto informazioni dettagliate su Diogo Leite la scorsa settimana, valutando l’opportunità dell’ingaggio. Tuttavia, l’affondo deciso e tempestivo dei capitolini sembra aver scompaginato i piani della concorrenza.

Leite pronto ad abbracciare il progetto della Lazio

L’esito della trattativa appare ormai indirizzato. Il club capitolino vuole chiudere in tempi brevi l’operazione per regalare al proprio allenatore un rinforzo solido ed esperto a costo zero, anticipando definitivamente le mosse di AC Milan e Porto.