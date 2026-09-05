Brozovic è difficile ma non impossibile: la Lazio riflette sul possibile affondo

Brozovic è l’ultima idea per arricchire la mediana: operazione difficile ma non impossibile. La Lazio riflette sul possibile affondo

Il mercato della Lazio non si ferma e regala nuove suggestioni per la mediana. Oltre ai movimenti in difesa, la società capitolina sta valutando il profilo di Marcelo Brozovic per alzare il livello di personalità e tasso tecnico dell’organico a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso.

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La suggestione Brozovic per la Lazio

Dopo aver trascorso le ultime tre stagioni in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Nassr, l’ex regista croato è ora sul mercato degli svincolati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste valuta il suo ingaggio come una preziosa opportunità. Il calciatore potrebbe garantire pretese ingaggiabili inferiori rispetto ad altre opzioni top come David Alaba, rendendo l’operazione fattibile sul piano economico.

L’innesto di Brozovic nel centrocampo di Gattuso

Dal punto di vista tattico, l’arrivo dell’ex centrocampista nerazzurro regalerebbe una preziosa alternativa di regia a Gattuso. L’esperienza internazionale di Brozovic permetterebbe ai biancocelesti di gestire con maggiore autorevolezza i momenti chiave della stagione, offrendo qualità e visione di gioco al reparto.