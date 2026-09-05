Campionato
Gattuso dovrà rinuncia a Rovella: il rientro è previsto dopo la sosta
Rino Gattuso dovrà rinunciare a Rovella, alle prese con una lesione al polpaccio. Il rientro del centrocampista è previsto dopo la sosta
La Lazio prosegue la preparazione in vista della sfida esterna in Friuli contro l’Udinese, posticipo della terza giornata di Serie A in programma lunedì alle 20.45. Tuttavia, la marcia di avvicinamento dei biancocelesti viene frenata da una brutta notizia dall’infermeria per il tecnico Gennaro Gattuso.
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Infortunio al polpaccio per Rovella
Il playmaker capitolino ha riportato un problema fisico che lo costringerà ai box. Durante le ultime sessioni di allenamento, Nicolò Rovella ha accusato una lesione al polpaccio che gli impedirà di essere a disposizione in cabina di regia per il match contro i friulani, privando la squadra del suo fondamentale apporto tattico.
Tegola per Gennaro Gattuso: come cambia la mediana senza Nicolò Rovella
L’assenza del regista rappresenta un grattacapo non da poco per Gattuso, costretto a ridisegnare la struttura del proprio centrocampo. In vista dell’insidiosa trasferta contro l’Udinese, lo staff tecnico sta valutando le opzioni migliori per sostituire il classe 2001 e mantenere la stabilità nella manovra.
Il rientro di Nicolò Rovella fissato contro il Monza
Per rivedere l’ex Monza sul terreno di gioco servirà un po’ di pazienza. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il centrocampista sfrutterà la imminente pausa per le nazionali per portare a termine il percorso di riabilitazione. Il rientro di Rovella è programmato direttamente per la sfida contro il Monza, in calendario il prossimo 10 ottobre.
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