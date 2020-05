Serie A, nel Lecce nessun positivo al Coronavirus

Il Lecce comunica che nessun giocatore è risultato positivo al Coronavirus durante i test medici effettuati

‘Lu sule, lu mare e lu ientu’ scacciano il Coronavirus: in Salento il Lecce risulta completamente negativo al virus pandemico, portando così positività per la ripartenza della Serie A.

Ad aver riportato la notizia dell’esito dei test medici effettuati venerdì, è stato il portale Gianlucadimarzio.com. Da domani la squadra di Liverani, come tutte le altre, potrà tornare ad allenarsi in gruppo e continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato.