Lecce Lazio, ultimi posti per il settore ospiti: il dato sui laziali presenti

Lecce Lazio con una buona rappresentanza biancoceleste. Ultime disponibilità per il settore ospiti del Via Del Mare

Come sempre sta accadendo in questa stagione tra Serie A ed Europa League, salvo per alcuni divieti, la Lazio potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche nella trasferta di Lecce in programma domani. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono stati comprati 942 biglietti dai tifosi laziali. Restano disponibili circa 133 tagliandi nel settore ospiti del Via del Mare.