Lecce-Lazio, i numeri dei biancocelesti in casa dei salentini. Stasera i capitolini apriranno la stagione proprio al Via del Mare

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda i numeri dei biancocelesti in casa del Lecce:

NUMERI DEI BIANCOCELESTI– «La Lazio si prepara a iniziare la stagione 2023/24 in casa del Lecce.

Una trasferta difficile, come confermano i numeri: su 21 gare al Via del Mare infatti, i biancocelesti hanno vinto 7 volte, l`ultima per 2-3 nel 2011.

Completano il dato 4 pareggi e 10 successi salentini, gli ultimi due consecutivi. Sono inoltre 21 i gol realizzati dai capitolini a Lecce, contro i 25 dei padroni di casa.

Precedenti totali: 21 (10 vittorie Lecce, 4 pareggi, 7 vittorie Lazio)

Ultima vittoria Lecce: 2-1 (04.01.2023)

Ultima vittoria Lazio: 2-3 (10.12.2011)

Ultimo pareggio: 0-0 (21.12.2005)

Gol Lecce: 25

Gol Lazio: 21

Vittorie più larghe in Puglia: 5-3 Lecce (01.05.2005) – 2-4 Lazio (22.05.2011)»