Lecce, ufficiale l’esonero di Luca Gotti: il comunicato

Il Lecce ha deciso di esonerare il tecnico Luca Gotti: il comunicato e tutti i dettagli in merito alla decisione del club salentino

Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’esonero di Luca Gotti dal ruolo di allenatore.

COMUNICATO UFFICIALE – «U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune».