Lazzari out per Juve Lazio: le possibili scelte di Inzaghi

Manuel Lazzari out per Juve Lazio: l’esterno biancoceleste dovrebbe saltare il match contro i bianconeri. Le possibili alternative

Nel match contro il Bologna, Lazzari ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore biancoceleste, ieri sottoposto agli esami, salterà il match contro la Juve all’Allianz Stadium di sabato prossimo.

Al suo posto, come spiega Alfredo Pedullà, ci sarà spazio per uno tra Lulic e Fares. Anche Marusic non sta benissimo e Inzaghi dovrà gestirlo al meglio.