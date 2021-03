Infortunio Lazzari: trauma al polpaccio destro. I tempi di recupero

Manuel Lazzari dovrà star fermo almeno due settimane per un’elongazione al polpaccio: out per Juve e Crotone

Ieri Manuel Lazzari si era sottoposto a dei controlli in Paideia per via del problema al polpaccio rimediato a Bologna. Questa mattina i risultati: nessuno stiramento, per fortuna, solo un’elongazione.

Il comunicato del club: «Lo staff medico della S.S.Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari, durante l’incotro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamente alle cure e a costante monitoraggio clinico per valutare i tempi della ripresa dell’attività».

La cattiva notizia è che l’esterno dovrà per forza di cose star fermo almeno due settimane, saltando almeno due sfide: Juventus e Crotone.