Rrahmani nel post partita: «Non so perché i tifosi abbiamo contestato Lang. Penso che avremmo potuto vincere!»

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Amir Rrahmani, giocatore del Napoli, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«E’ stata una partita difficile, abbiamo iniziato non bene il primo tempo e poi nel secondo siamo stati bravi. Potevamo anche vincerla come avete visto! Lang? Ho parlato con lui, gli ho chiesto di fare attenzione perché gli aveva dato già il giallo. Gli ho chiesto di stare calmo. Non so cosa sia successo con i i tifosi, stiamo dando il massimo in campo, lui come tutta la squadra».

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