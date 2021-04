Lazzari, che apporto in fase offensiva! Assenza pesante contro il Verona

Fondamentale l’apporto di Manuel Lazzari contro lo Spezia. Nel prossimo match, però, Inzaghi dovrà fare a meno di lui

Contro il Verona, la Lazio dovrà fare a meno anche di Manuel Lazzari. L’esterno biancoceleste ha pagato una spinta ad Agudelo sul finale del match che gli è costata il rosso diretto e di conseguenza la squalifica. Una macchia su una gara molto buona condita anche da un gol pesantissimo, fondamentale nell’economia del match, poi vinto 2 a 1.

Contro lo Spezia, per l’esterno biancoceleste, una gara particolarmente offensiva. 2 tiri, di cui uno in porta, e 2 occasioni chiare da gol. 3 palle toccate in area avversaria (meglio solo Correa con 5). 9.639 km percorsi, con il primato per lo sprint: 32.99 km/h. Una presenza fondamentale in mezzo al campo, anche e soprattutto in fase offensiva. Contro il Verona la sua assenza si farà sentire: sulla fascia destra, Inzaghi dovrà trovare un’altra soluzione.