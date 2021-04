Lazzari, primo gol allo stadio Olimpico per lui

Lazzari sblocca il match in casa contro lo Spezia. E per lui arriva anche il primo gol allo stadio Olimpico

Manuel Lazzari ha sbloccato la difficile sfida casalinga contro lo Spezia. Per l’esterno biancoceleste la rete ha senza alcun dubbio un sapore molto particolare.

Infatti si tratta della sua prima realizzazione allo stadio Olimpico. Infatti le altre due reti con la maglia del club capitolino erano arrivate in trasferta: lo scorso anno in Europa League contro il Celtic a Glasgow e nella prima sfida di questa stagione in quel di Cagliari. Ora però questo gol ha davvero un sapore diverso, nonostante si giochi senza pubblico.