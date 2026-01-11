 Lazzari nel post partita: «Siamo felici per la vittoria! I nostri tifosi ci supportano anche in trasferta» - Lazio News 24
Hanno Detto

Lazzari nel post partita: «Siamo felici per la vittoria! I nostri tifosi ci supportano anche in trasferta»

Published

1 ora ago

on

By

Lazzari
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Manuel Lazzari

Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro il Verona. Le sue dichiarazioni

Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro il Verona. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

FELICITA’ – «Sono entrato per dieci minuti e non sentivo i piedi! E’ un campo difficile dove diverse squadre hanno perso! Siamo felici, conoscevamo la battaglia a cui andavamo incontro».

TIFOSI – «Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi perché anche quando andiamo in trasferta, pare di giocare in casa. Felici di aver regalato questa vittoria».

