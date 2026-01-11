Lazzari nel post partita: «Siamo felici per la vittoria! I nostri tifosi ci supportano anche in trasferta» - Lazio News 24

Hanno Detto
Lazzari nel post partita: «Siamo felici per la vittoria! I nostri tifosi ci supportano anche in trasferta»
Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro il Verona. Le sue dichiarazioni
Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro il Verona. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
FELICITA’ – «Sono entrato per dieci minuti e non sentivo i piedi! E’ un campo difficile dove diverse squadre hanno perso! Siamo felici, conoscevamo la battaglia a cui andavamo incontro».
TIFOSI – «Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi perché anche quando andiamo in trasferta, pare di giocare in casa. Felici di aver regalato questa vittoria».
LEGGI ANCHE: Tavares Besiktas, prima offerta rifiutata dalla Lazio. L’evoluzione dello scenario
News
Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI
Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il...
Hellas Verona Lazio 0-1, i capitolini si aggiudicano la partita con un autogol sfortunato: Sarri fa tre punti con un colpo di coda
Hellas Verona Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la sfida del Bentegodi grazie ad una rete nel finale di...
Biglietti Lazio Como, svelate le modalità d’acquisto volte alla gara casalinga. Il comunicato
Biglietti Lazio Como, inizia il conto alla rovescia per il match dell’Olimpico! Sono state rese note tutte le info necessarie:...