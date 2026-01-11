Tavares Besiktas, prima offerta rifiutata dalla Lazio. L’evoluzione dello scenario

Tavares Besiktas, la compagine turca ha avanzato una prima offerta per il difensore portoghese! La Lazio la respinge categoricamente: cosa filtra

Novità importanti per il mercato della Lazio, con il Besiktas che ha messo gli occhi su Nuno Tavares, terzino sinistro che non sta trovando spazio nella formazione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club turco ha fatto il primo tentativo per portare il giocatore a Istanbul, con una proposta di 8 milioni di euro più bonus.

Tuttavia, questa offerta è stata prontamente respinta dalla Lazio, che ha valutato il giocatore per una cifra più alta. Il Besiktas è pronto a rilanciare, ma servirebbe un’offerta che si avvicini ai 15 milioni di euro per convincere il club biancoceleste a cedere.

La Lazio prepara il colpo Pedraza: terzino spagnolo già bloccato

Se l’operazione per la cessione di Nuno Tavares dovesse concludersi positivamente, il direttore sportivo Angelo Fabiani potrebbe anticipare l’arrivo di un nuovo rinforzo per la difesa: Alfonso Pedraza. Il terzino sinistro, in scadenza di contratto con il Villarreal, è stato già bloccato dalla Lazio a parametro zero per il prossimo giugno. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste sta valutando la possibilità di anticipare il suo arrivo, approfittando dell’opportunità di sistemare la fascia sinistra con un giocatore di esperienza internazionale.

La difesa della Lazio al centro delle strategie di mercato

Con il mercato che entra nella sua fase più calda, la Lazio sta cercando di consolidare il reparto difensivo, una delle zone che ha mostrato più lacune nel corso della stagione. Dopo il possibile addio di Tavares, che ha faticato a integrarsi nel sistema di Sarri, l’arrivo di Pedraza potrebbe offrire una maggiore solidità e competizione sulla fascia sinistra.

Fabiani e la dirigenza della Lazio, infatti, hanno come obiettivo quello di migliorare ulteriormente la squadra in vista delle sfide cruciali che attendono il club. Le trattative sono in corso e potrebbero vedere una conclusione rapida, con il mercato che si fa sempre più frenetico. La Lazio sembra determinata a fare mosse importanti per rafforzare la squadra!

