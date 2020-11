Champions League, Lazio Zenit: dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Zenit è la quarta gara di Champions League del Girone F: ecco dove vedere il match in tv e in streaming

La Lazio ha chiaro l’obiettivo: battere lo Zenit e centrare gli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi è al momento al secondo posto del Girone F con 5 punti, rimediati grazie alla vittoria con il Borussia Dortmund e i due pareggi contro Bruges e la squadra russa.

La gara contro la squadra di Semak è in programma per questa sera, 24 novembre alle ore 21.00, allo Stadio Olimpico di Roma e il match sarà trasmesso in chiaro anche su Canale 5.

La gara sarà visibile anche sulle reti Sky (Sky Sport Arena, canale 204 del satellite e Sky Sport, al 253) e sulle piattaforme streaming come Sky Go, Now tv e Mediaset Play (in forma gratuita).