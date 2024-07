Lazio Women, Simonetti si presenta: «Sono troppo felice di essere qui, e sono sicura che riuscirò a VALORIZZARMI»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste rilascia le sue prime dichiarazioni esternando la sua gioia per l’approdo nella capitale

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, ha parlato la nuova calciatrice della Lazio Women ovvero Simonetti. La Ragazza nella sua intervista ha esternato la sua gioia per l’approdo in biancoceleste

PAROLE – Mi aspetto una stagione positiva. Ho deciso di scegliere la Lazio perché è una società importante, che mi ha dato fiducia inserendomi in un progetto secondo me molto valido. Mi dà dei nuovi stimoli che nella stagione precedente avevo un po’ perso. Sono felice di essere qui, spero di poter aiutare la squadra col mio contributo e sono sicura che sarà un’ottima stagione

I miei genitori sono sempre stai molto presenti, in tutta la mia carriera. Hanno influito fino a un certo punto perché sicuramente mi hanno espresso felicità nel tornare a casa, ma soprattutto perché sono della Lazio. Sono felici perché ho fatto la scelta migliore perché vengo in una società importante che può valorizzarmi. Sono sicuri che qui posso far bene

Da me, mi aspetto una stagione positiva perché ho voglia di mettermi in gioco e di dimostrare il mio reale valore e che la Lazio è la miglior scelta perché può farmi tornare a vestire la maglia azzurra che è il mio sogno. Sento una grande responsabilità per aver giocato in Serie A, ma sono felice perché posso dare il mio contributo mettendo a disposizione la mia esperienza. Credo che non ci potesse capitare partita migliore, iniziare il campionato col derby di Roma, conoscendo l’effetto che fa, credo che sarà emotivamente tosta perché non è facile, ma sarà la sfida più stimolante di tutto il campionato