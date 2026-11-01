Infortunio per Zaccagni, allarme Lazio! Il capitano si ferma e chiede il cambio: cosa è successo

Infortunio Zaccagni durante Lazio-Cagliari: problema muscolare alla coscia per il capitano biancoceleste. Gattuso costretto a cambiare i suoi piani

Brutte notizie per la Lazio nel corso della sfida contro il Cagliari, valida per la decima giornata della Serie A 2026/2027. La formazione allenata da Gennaro Gattuso deve fare i conti con un nuovo problema fisico, questa volta accusato da uno dei giocatori più importanti della rosa. A fermarsi è stato infatti Mattia Zaccagni, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nelle battute iniziali del secondo tempo a causa di un fastidio muscolare.

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Un episodio che ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff tecnico biancoceleste, considerando il peso del capitano negli equilibri offensivi della squadra e la necessità di valutare attentamente l’entità del problema.

Infortunio Zaccagni, cosa è successo durante Lazio-Cagliari

L’episodio si è verificato all’inizio della ripresa, proprio mentre Gattuso stava preparando due sostituzioni per modificare l’assetto della propria formazione. A cambiare improvvisamente i programmi dell’allenatore è stata la segnalazione di Zaccagni, che ha comunicato di avvertire un problema nella parte anteriore della coscia.

Il capitano biancoceleste ha quindi dovuto lasciare il campo, rendendo necessaria un’ulteriore sostituzione rispetto a quelle inizialmente previste. Al suo posto è stato inserito Andrea Pinamonti, chiamato a dare il proprio contributo nel reparto offensivo.

Le prime sensazioni sulle condizioni del capitano

La principale preoccupazione riguarda adesso l’entità del fastidio accusato dall’esterno della Lazio. Secondo le prime sensazioni, potrebbe trattarsi di un semplice indurimento muscolare, con il giocatore che avrebbe preferito interrompere immediatamente la propria partita per evitare conseguenze più serie.

La scelta di fermarsi tempestivamente potrebbe aver limitato le conseguenze dell’episodio, ma soltanto le successive valutazioni mediche permetteranno di chiarire il quadro clinico.

L’eventuale indisponibilità di Zaccagni rappresenterebbe un problema significativo per Gattuso! Nelle prossime ore lo staff medico della Lazio dovrà rivalutare le condizioni del giocatore e stabilire se saranno necessari esami strumentali per escludere eventuali lesioni.

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