Lazio Women, Panico: «Partenza col botto. Chi conosce i derby capitolini sa che…». Le parole dell’allenatrice

Patrizia Panico, intervenuta ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua Lazio Women di Grassadonia. Le sue parole

PAROLE– «Partenza col botto per la Lazio Women, la davano tutti per spacciata. Chi conosce i derby capitolini sa che non è mai scontata come partita, spesso i valori in campo possono essere assottigliati se dentro al campo c’è una forte motivazione e spirito di appartenenza. La Lazio ha fatto tutto questo e molto bene, mi dispiace perché poteva anche portare a casa i tre punti però devo dire che mi è piaciuta molto. È una squadra che dovrà soffrire perché la categoria è diversa rispetto a quella a cui è stata abituata negli ultimi due anni e le partite non saranno sempre derby. Spesso se non hai la stessa motivazione a mille puoi anche soffrire. La Sampdoria è una squadra ampiamente alla portata, dove il gioco lo devi mostrare tu e non devi difenderti e ripartire. Vedremo il valore di questa Lazio, ma l’atteggiamento mi è piaciuto tantissimo ».