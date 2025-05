Lazio Women, Oliviero: ‭«Contenta per il gol, ma ancor più per la vittoria. L'anno prossimo...»

La calciatrice della Lazio Women, Oliviero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta nel match contro il Sassuolo

La calciatrice della Lazio Women, Elisabetta Oliviero, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo.

LE PAROLE – ‭«Tutti ci credevano, è stata una bella emozione. Sono più contenta per gli assist fatti a Le Bihan e a Piemonte, ma ancor di più per la vittoria. Già questa base è abbastanza, noi ora siamo considerate come una “big” visti i rimpianti che abbiamo avuto, la base è questa e lo staff e il direttore faranno il loro meglio per migliorare e noi faremo il nostro meglio per cercare di ricaricare le pile e iniziare come abbiamo finito‭».