Lazio Women, Grassadonia: «Siamo contate, abbiamo in squadra 4 ragazze della Primavera...»

L’allenatore della Lazio Women, Grassadonia, ha presentato la sfida contro il Como ai canali ufficiali del club.

SULLA ROSA – Siamo contate, abbiamo tante defezioni per infortunio però i malanni stagionali. Abbiamo con noi quattro ragazze della Primavera, si allenano con noi in sei ma è un problema che abbiamo avuto tutto l’anno per scelta societaria di non allargare la rosa eccessivamente. Chi scenderà in campo e chi subentrerà dovrà farsi trovare pronta perché la società valuta attentamente e trarrà giudizi su di noi che dovranno essere positivi fino in fondo.