Lazio Women, ecco le sfide di gennaio per le biancocelesti. La squadra di Catini attualmente prima in classifica alle prese con le nuove gare

Il calendario degli impegni della Lazio Women è ormai noto, gli impegni per le ragazze biancocelesti per il mese di gennaio sono fissati. Dopo la pausa natalizia si riprenderà con la Coppa Italia, con la sfida da dentro o fuori col Milan, successivamente la ripresa del campionato dove le biancocelesti giocheranno in casa 4 volte su 5. Di seguito il calendario di gennaio:

8 gennaio 2023 | Lazio Women – Milan (Fase a gironi Coppa Italia)

15 gennaio 2023 | Lazio Women – Cesena (13ª giornata Serie B)

22 gennaio 2023 | Lazio Women – Hellas Verona Women (14ª giornata Serie B)

29 gennaio 2023 | Arezzo CF – Lazio Women (15ª giornata Serie B)