Lazio Women-Fiorentina, ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio Women-Fiorentina, alla vigilia della partita contro i toscani ecco dove poter seguire il match delle ragazze di Grassadonia in tv e streaming

Archiviato l’importante e prezioso successo della scorsa settimana con il Napoli, per la Lazio Women di mister Grassadonia è già tempo di proiettarsi alla gara contro la Fiorentina, che sarà un bis visto che anche la squadra maschile sfiderà anch’essa la Fiorentina ma domenica sera. Il match avverrà domani alle 12.30 per le ragazze delle aquile, e sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.