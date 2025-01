Lazio Women Fiorentina: ecco dove sarà trasmessa la partita in diretta tv e streaming. I dettagli

La Lazio Women al Fersini sfiderà la Fiorentina. Sabato 25 gennaio, alle 12:30. La partita, valida per la sedicesima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc.