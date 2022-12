Lazio Women, l’ex capitano Martina Santoro alla Ternana – FOTO

L’ex capitano della Lazio Women ha trovato una nuova squadra: la calciatrice ha infatti firmato con la Ternana

L’ex capitano della Lazio Women ha trovato una nuova squadra: la calciatrice ha infatti firmato con la Ternana. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram.

Insomma, una nuova avventura per l’ex capitolina, pronta a rimettersi gioco e a ricominciare a mettersi in mostra, come aveva fatto con l’aquila sul petto.