Lazio Women, Oliviero dopo il Sassuolo: «Ossessionate»

Lazio Women, le parole d’amore di Elisabetta Oliviero sui social dedicata al club biancoceleste e alle compagne

Lazio Women, dopo l’arrivo della Sampdoria è stato rapido l’adattamento. Questo è ciò che ha pensato sicuramente Elisabetta Oliviero, reduce da delle brillanti stagioni in maglia blucerchiata, è approdata alla corte di Grassadonia dove ha subito carburato.

L’affinità con la squadra è accresciuta sempre più in quanto, oltre ad essere votata come una delle miglior in campo nella partita contro il Sassuolo, si è legata al gruppo. Questo il suo incisivo commento dopo il match: «Ossessionate».