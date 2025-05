Lazio Women, Clarisse Le Bihan è la calciatrice del mese di Aprile! Il comunicato del Club sulla biancoceleste

Lazio Women, la giocatrice del mese di Aprile di tutta la serie A Women è stata l’attaccante Clarisse Le Bihan: il post social

Arriva un nuovo motivo per festeggiare i traguardi raggiunti in questa stagione dalla Lazio Women che, trascinata dalla propria centravanti Clarisse Le Bihan, ha disputato un a magnifica poule salvezza grazie ad un grande entusiasmo mostrato anche sui social. A sostenerlo è anche l’account ufficiale dei biancocelesti e della FIGC femminile la quale ha postato una foto dedicando alcune righe alla capitolina. Le sue parole:

«Una delle scoperte più belle di questa Serie A Femminile è stata sicuramente Clarisse Le Bihan, centrocampista della Lazio che ad oggi conta 11 gol e 9 assist. Nella seconda parte di stagione la Lazio ha preso parte alla Poule Salvezza, conquistando con largo anticipo la permanenza nel massimo campionato e stabilendo una leadership assoluta tra le squadre della seconda parte della classifica. Se questo è stato possibile, grandissimo merito va attribuito sicuramente a Clarisse Le Bihan, calciatrice che ad oggi non facciamo assolutamente fatica a definire di livello superiore. Oltre a creare un numero sempre molto alto di occasioni da gol per le compagne nel corso delle partite, Le Bihan ha dimostrato di sentire la porta come poche giocatrici sono in grado di fare e gli ultimi gol segnati ne sono la prova. Mentre per molte giocatrici questa è una prerogativa che si accompagna ad un classico trovarsi al posto giusto al momento giusto, per Clarisse è diverso. Nella maggior parte dei gol segnati, che poi è la stessa cosa notata per le occasioni create nonché per gli assist, si intravedere chiaramente la volontà di costruire il momento del gol. Per capire bene di cosa stiamo parlando basterebbe guardare il modo in cui recentemente ha segnato una doppietta al Sassuolo e una tripletta al Como: pallonetto da metà campo, sassate da lontano, prese di pozione sul difensore in mezzo all’area con torsione e tiro, gol di testa con cross non semplici indirizzati esattamente dove voleva lei.Clarisse Le Bihan non è una delle tante. Vedendola giocare, vi accorgereste del perché».